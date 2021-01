Reggio Calabria, c’è una discarica di rifiuti al Viale Aldo Moro: “i pedoni non possono più passare” [FOTO]

14 Gennaio 2021 15:45

La segnalazione di un cittadino esausto del degrado in cui versa la zona

Una discarica di rifiuti a cielo aperto è presente sul Viale Aldo Moro, tra Via Ipponio e Via Enzo Misefari. In una delle zona più popolosa della zona sud di Reggio Calabria è davvero al limite la situazione in cui sono costretti a vivere i residenti. Di seguito la segnalazione di un cittadino inviata alla nostra redazione:

“Buon pomeriggio, sul Viale Aldo Moro c’è un cumulo di spazzatura che non viene ritirata da molto tempo, per i pedoni è impossibile passare, c’è una situazione precaria dal punto di vista igienico-sanitario. Si spera che in tempi ragionevoli, questa situazione possa essere risolta. Grazie”.