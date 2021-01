Reggio Calabria: devices in comodato d’uso al Pizi di Palmi

25 Gennaio 2021 15:42

Molte le misure messe in atto dal Ministero della P.I. e dalla Regione Calabria a sostegno della Didattica a Distanza per quegli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità. La diffusione a largo spettro del Coronavirus, infatti, ha costretto e costringe ancora a tenere chiuse molte aule scolastiche (se non intere scuole) e ad attivare la Didattica a Distanza per garantire il diritto allo studio a ciascuno studente. Anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, nella persona della sua Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, supportata dal DGSA, Avv. Daniela Pirrottina, ha attivato tutte le misure necessarie per rendere attivi e tempestivi gli interventi volti all’acquisto/noleggio di attrezzature formative e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. L’attivazione di questa specifica misura è destinata, infatti, a supportare gli studenti appartenenti a nuclei familiari disagiati per prevenire l’abbandono scolastico e promuovere piuttosto la parità di accesso all’istruzione. Grazie al POR CALABRIA 2020. 10.1.1.306 dal titolo “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza” – importo autorizzato € 17.704,33 – il Pizi ha provveduto ad acquistare n. 39 Notebook la cui consegna sta avvenendo in questi giorni. Ma già grazie al Decreto Legge Cura Italia 18/2020 – con risorsa straordinaria assegnata, pari ad € 9.977,14 – erano stati acquistati n. 49 Tablet concessi in comodato d’uso agli alunni sia nell’ultimo trimestre dello scorso anno scolastico, sia all’inizio di questo in corso. “Mettere a disposizione i devices necessari da dare in comodato d’uso agli alunni di famiglie in difficoltà economiche documentate o a studenti affetti da disabilità è un modo democratico per garantire a tutti gli studenti la possibilità di seguire le lezioni online e di poter comunicare con i professori. Le risorse economiche, distribuite alle singole scuole sul territorio nazionale e investite nell’acquisto di devices e Tablet, hanno potuto far decollare in maniera uniforme la Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata a cui, purtroppo, le singole istituzioni hanno dovuto far fronte, in questo preciso momento di CoVid-19”. Così afferma la Dirigente Mallamaci, aggiungendo che le ulteriori risorse assegnate dal Ministero con il Decreto Legge Ristori 137/2020 (pari ad € 12.888,20 euro) sono altresì state utilizzate per l’acquisto di ulteriori devices (notebook, tablet o connettività) da concedere agli alunni in comodato d’uso. La consegna verrà completata in questi giorni a coloro che, rientrando nelle condizioni economiche esplicitate dai Decreti. hanno fatto esplicita e formale richiesta e i computer distribuiti in comodato d’uso rimarranno nella disponibilità degli alunni per tutto il loro ciclo di studi superiori: gli iscritti al primo anno potranno, quindi, trattenere lo strumento informatico per 5 anni.

Marilea Ortuso