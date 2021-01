Reggio Calabria, degrado in Piazza Leopoldo Trieste: “da sei mesi è così sporca, manca anche l’illuminazione”

9 Gennaio 2021 12:49

La segnalazione di un cittadino estenuato per il modo in cui è stata abbandonata una Piazza inaugurata nemmeno quattro anni fa

Immagini infinitamente tristi giungono da Piazza Leopoldo Trieste, situata nella zona sud di Reggio Calabria a poche centinaia di metri dal centro storico. Un lettore di StrettoWeb segnala la situazione di degrado in cui ormai versa il piazzale immerso tra le abitazioni del quartiere. Di seguito la lettera inviata ai nostri canali: “Voglio ringraziare il nostro sign. Sindaco Giuseppe Falcomatà per questo bellissimo laghetto malarico che da circa sei mesi ci regala una bella panoramica ogni mattina… Per non dire dell’illuminazione della zona completamente out da mesi ma probabilmente non vuole disturbare il sonno degli uccelli”.

Aricò Demetrio