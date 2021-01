Reggio Calabria: da lunedì tornerà alla piena operatività l’ufficio postale di via Nazionale a Rosarno

14 Gennaio 2021 21:24

Come previsto dal piano aziendale di progressivo ampliamento dell’offerta al pubblico, dal prossimo lunedì 18 gennaio l’ufficio postale di Rosarno 1, ubicato in via Nazionale, tornerà alla piena operatività, secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalla ore 8,20 alle ore 13,45, ed il sabato fino alle 12,45. L’ufficio era stato razionalizzato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus per limitare al massimo gli assembramenti anche nei pressi degli uffici postali del territorio. L’Azienda, che ha sempre garantito il proprio servizio anche nei momenti più acuti della pandemia ed è impegnata costantemente nel miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, nel precisare che è costante il dialogo con le rispettive amministrazioni comunali e con i loro sindaci, invita i cittadini ad utilizzare, ove possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni indispensabili e indifferibili. A questo proposito, Poste Italiane ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o carta Postepay Evolution possono prelevare i contanti dagli ATM Postamat e che è possibile prenotare il proprio turno allo sportello attraverso il sito di Poste o dall’app Ufficio postale.

Gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e ricariche di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista de movimenti. Con l’app “BancoPosta”, invece, si può gestire il conto in mobilità, controllando il saldo e la lista movimenti del proprio conto Bancoposta e della propria carta Postepay, di pagare bollettini, disporre trasferimenti di denaro attraverso bonifici e postagiro oppure Moneygram e ancora di effettuare ricariche telefoniche e Postepay e di fruire di altri servizi innovativi come il pagamento NFC. Il tutto garantito dal sistema di sicurezza PosteID. Per gli utenti è disponibile anche l’app “Ufficio Postale”, che permette di individuare gli uffici postali più vicini grazie ad una mappa interattiva, di conoscere orari di apertura e disponibilità della connessione Wi-Fi gratuita, di pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata, cercare gli ATM Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante. È possibile, inoltre, prenotare il proprio turno allo sportello e ottenere un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale. La prenotazione del turno per l’accesso agli sportelli si può effettuare anche tramite Whatsapp, scrivendo al numero 3715003715. Infine, si ricorda che da casa è possibile spedire pacchi con Delivery Web in modalità “paperless”: basta collegarsi al sito https://postedeliveryweb.poste.it o scaricare l’APP “Ufficio Postale” e acquistare on line una o più spedizioni.