4 Gennaio 2021 22:34

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, è stato condotto a Reggio Calabria, unica struttura di riferimento covid per l’intera provincia, per gli accertamenti e le cure del caso. Si specifica che il Sindaco, positivo al covid, è stato trasferito per un principio di polmonite, al quale seguiranno ulteriori accertamenti e per essere allo stesso tempo monitorato h24.