Reggio Calabria, le condizioni della spiaggia di Bocale (sotto ex fabbrica Coca Cola) [FOTO e VIDEO]

30 Gennaio 2021 14:00

Reggio Calabria, queste le condizioni in cui si trova la spiaggia di Bocale dopo le mareggiate e il maltempo di questi mesi

Dopo le mareggiate e il maltempo dell’autunno e della prima parte della stagione invernale, ecco le condizioni in cui si trova la spiaggia di Bocale (quella che si trova sotto l’ex fabbrica della Coca Cola), una delle più frequentate e conosciute anche per la presenza di tantissimi amanti e appassionati di Kite Surf.

L’erosione costiera sta interessando tutta la zona da anni e ha colpito fortemente – e soprattutto – la parte che va da Punta Pellaro verso Sud, fino a Capo D’Armi. E’ un fenomeno geologico locale legato alla conformazione del suolo. In altri territori vicini, come quello di Saline o di Punta Pellaro andando verso Nord, la spiaggia sta invece aumentando. La speranza è che la situazione vada verso la normalità – o comunque si avvicini ad essa – con la stagione estiva, come effettivamente accade da anni. Intanto, a corredo dell’articolo, la FOTOGALLERY con alcune immagini della spiaggia e in basso il VIDEO.