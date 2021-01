Reggio Calabria: grande festa per i 100 anni di Nonna Angela

6 Gennaio 2021 19:59

Reggio Calabria: oggi in piena pandemia da Covid con il calore e l’affetto dei familiari Nonna Angela festeggia il suo 100° compleanno dedicandolo a tutti coloro che soffrono in questo momento e soprattutto lanciando un messaggio di amore alla vita e di speranza per il futuro

E’ un inno alla vita la tappa quella dei 100 anni della signora Angela Battesima Polito di Reggio Calabria che, ai tempi del Covid19, è un messaggio di speranza. Un augurio non solo ad Angela ma ai tanti anziani che oggi vivono nella paura della pandemia e perciò nell’isolamento cautelativo ed un ricordo dei tanti che purtroppo ci hanno lasciato per un’epidemia che colpisce i più fragili. Angela, nata il 6 gennaio del 1921, sposa di Antonino Chirico e madre di 3 figlie, Teresa, Antonia e Pina, ha dedicato tutta la sua amorevole esistenza alla famiglia sin dai tempi in cui con il marito emigrato in America per sostenere economicamente la famiglia, dovette farsi carico della crescita e della formazione delle figlie. Una vita vissuta nella semplicità, nel sacrificio e nella laboriosità, con la fierezza di una donna del Sud dedita non solo alla famiglia e al lavoro ma anche alla preghiera e alla partecipazione attiva alla vita della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo a Gallico Marina. Testimone di tanti drammi come la terribile spagnola del primo dopoguerra, la seconda guerra mondiale con gli stenti che ne seguirono e le fatiche della vita quotidiana fino alla veneranda età. Oggi in piena pandemia da Covid con il calore e l’affetto dei familiari festeggia il suo 100° compleanno dedicandolo a tutti coloro che soffrono in questo momento e soprattutto lanciando un messaggio di amore alla vita e di speranza per il futuro.