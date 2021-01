Reggio Calabria: Circolo Culturale “L’Agorà” tra bilanci e nuova programmazione

2 Gennaio 2021 16:56

Malgrado la difficile situazione provocata dalla pandemia di Covid-19, il Circolo Culturale “L’Agorà” è comunque riuscito ad organizzare una serie di iniziative, e di segnalare diverse sollecitazioni culturali all’amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio, come una serie di proposte indirizzate all’intitolazione di luoghi pubblici e su queste proposte attende risposte. A riguardo il palinsesto prettamente convegnistico sono state organizzate una serie di iniziative in remoto, tra le quali si ricordano quella inerente il centenario della nascita di Alberto Sordi, per la quale ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e la presentazione del romanzo di Giovanni Nuti “Ombre Nude”, i cui risultati sono consultabili in scrittura ed in video sul portale del Circolo Culturale “L’Agorà”. Nonostante l’emergenza Covid il sodalizio culturale reggino ha avuto modo di riorganizzare la propria struttura organizzativa con la nomina del nuovo segretario prof. Matteo Gatto Goldstein e quella inerente la nuova carica di vicepresidente nella figura di Antonino Megali, già componente della stessa Associazione. A riguardo la programmazione del 2021, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato un calendario ricco di proposte, che troveranno spazio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete. Sarà un programma variegato, grazie alla sinergia con diversi interlocutori del territorio e non solo, e che nonostante le incertezze dovute alla situazione pandemica non sarà da freno al sodalizio culturale reggino ma da stimolo per nuove iniziative in funzione della Ricerca e della Cultura. A fronte del periodo difficile che si stà vivendo, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha approntato la nuova programmazione che sarà alquanto eterogenea e darà spazio a diversi argomenti quali cinema, letteratura, attualità, micro e macro storia, aspetti economici, sociali e non mancheranno le proposte e sollecitazioni a chi di competenza, ricordando la dovuta attenzione che il sodalizio rivolge, da sempre, al territorio. Il primo appuntamento del nuovo anno riguarderà una vera e propria icona del filone western, ma anche di film di guerra, film polizieschi (l’ispettore Callaghan è entrato nella leggenda) lo hanno fatto amare in tutto il mondo: si tratta, per chi non l’avesse capito del mitico Clint Eastwood. L’attore californiano sarà oggetto di analisi nel corso di una conversazione a cura del critico cinematografico Tonino De Pace sul tema “Clint Eastwood. Il cinema scrive la storia”. Il gradito ospite andrà ad esaminare la brillante carriera dell’attore e del regista statunitense che attraverso le sue pellicole ha descritto la storia degli Stati Uniti d’America nelle varie sfumature. Quindi Clint Eastwood è l’America e come descritto da Alessandro Ricci della Università degli Studi “Tor Vergata” […] che si tratti di un solitario pistolero senza nome o dell’integerrimo ispettore Callaghan, l’attore californiano ha sempre portato in scena il suo volto granitico per elevarlo a icona dell’individualismo ribelle e appassionato su cui si poggia la storia del proprio paese. Passato alla regia, l’eroe americano è diventato inevitabilmente il vate della nazione, narratore delle “magnifiche sorti e progressive” degli States così come delle sue innumerevoli zone d’ombra […]. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dall’8 gennaio.