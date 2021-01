Reggio Calabria: per il prosieguo dei lavori di restyling sull’A2 chiusa la rampa in uscita dello svincolo di Arghillà

11 Gennaio 2021 14:14

Per l’avanzamento dei lavori di restyling, avviati da Anas lungo l’A2 DIR RC tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, domani martedì 12 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 21:00, sarà in vigore la chiusura al traffico della carreggiata nord dello svincolo di Catona/Arghillà in corrispondenza del km 2,229. Durante la chiusura, per il traffico veicolare proveniente da A2Dir Reggio Calabria direzione nord e diretto allo svincolo di Catona/Arghillà sarà consigliata l’uscita al precedente svincolo di Gallico (km 3,520), con prosieguo lungo la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’. Allo stesso modo il traffico veicolare proveniente dalla SS18 o dalla strada a scorrimento veloce ‘Delle Gambarie’ e diretto allo svincolo di Catona/Arghillà attraverso l’autostrada, proseguirà lungo la SS18 Tirrena Inferiore. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.