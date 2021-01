Reggio Calabria, beccati 5 giovani ammassati in barba al distanziamento: uno di loro guidava l’auto ubriaco a soli 19 anni [DETTAGLI]

14 Gennaio 2021 12:02

Reggio Calabria: i 5 giovani sono stati sanzionati per mancato distanziamento

Nell’ambito di specifici servizi di istituto, la polizia locale di Reggio Calabria ha sorpreso e sanzionato 5 giovani per violazione delle norme anticovid. Uno di essi, di anni 19, si trovava alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e per detto motivo si è proceduto anche ai sensi del vigente codice della strada con ritiro immediato della patente. Nell’ambito del medesimo servizio su strada, sono stati elevati ulteriori 60 verbali per varie infrazioni tra le quali 9 per mancata copertura assicurativa e 13 per guida con utilizzo del telefonino senza auricolari. Sequestrati altresì 10 veicoli. In ambito commerciale nella giornata di ieri è stato sequestrato un quintale e mezzo di frutta e verdura esposto per la vendita in violazione alle norme vigenti. Le derrate sono state donate ad associazioni no profit per la distribuzione ai bisognosi.