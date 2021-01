Reggio Calabria: aperta la campagna tesseramento 2021 per sostenere Incontriamoci Sempre

10 Gennaio 2021 15:41

Reggio Calabria: partita la campagna tesseramento 2021 dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato per sostenere la crescita ed il prosieguo delle attività

prosieguo delle attività, note ormai in tutta Italia e non solo. Non godendo, e non richiedendo, di alcun contributo da parte di enti pubblici o politici, il Direttivo dell’Associazione si rivolge a coloro, che in questi anni, hanno condiviso con noi le tantissime iniziative di carattere sociale, culturali e di volontariato. Anche in un periodo difficile come questo, la voce ed i messaggi di speranza da parte di Incontriamoci Sempre non sono mai venute meno. Infatti, tutta la struttura della stazione Fs di S Caterina è stata sempre curata in tutti i suoi aspetti, in particolare, in questi mesi di “pausa forzata”, con l’arricchimento del verde, creando una vera e propria area dedicata, abbellita da numerosissime piante di più specie.

Il tesseram ento è, per noi, vitale per programmare, con la passione che contraddistingue, tutte le attività attraverso le quali raggiungiamo la nostra missione. Iniziative culturali, come la rassegna Calabria D’Autore, i corsi Tarantelle del Sud, svago per molti cittadini, le Manifestazioni storiche di prestigio, come il premio Simpatia della Calabria ed il concorso nazionale di poesia Francesco Chirico: da tanti anni, queste iniziative ci proiettano a livello Nazionale nel panorama culturale. Lavoriamo anche affinchè si possa svolgere anche nel 2021, la magica notte di Chianalea, per la sua settima edizione. Grazie a questa iniziativa, renderemo protagonista il Borgo di Chianalea, con le sue luci e viuzze e la gloriosa pesca del pesce spada. Si lavora affinchè un personaggio di spessore Nazionale venga insignito del Pesce Spada d’Oro, nel mese di Luglio 2021. Aspettiamo con fiducia questo inizio del 2021 per ripartire, appena possibile, con tante le iniziative. Nell’attesa , invitiamo a sostenere la nostra campagna tesseramento “Innamorati Sempre”