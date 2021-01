Reggio Calabria, come addolcire una domenica di fine Gennaio grazie a Gelato Cesare

24 Gennaio 2021 11:49

Reggio Calabria, Gelato Cesare offre una varietà di gusti unica nel suo genere

Gelato Cesare coccola i suoi clienti e regala una dolce domenica di fine Gennaio grazie alla enorme varietà di gusti presenti nel bancone del famoso chioschetto verde sito sul Lungomare di Reggio Calabria.

Quale migliore occasione quindi per trascorrere una domenica golosa grazie alla varietà di gusto di gelato presenti all’interno del bancone di Cesare che grazie a Davide Destefano è sempre in continua evoluzione?

Da oggi torna a grandissima richiesta il gusto “Ricotta e Pera” accompagnato in bella compagnia da tanti altri gusti golosi quali Cremino gianduia, Cheesecake, Bacio di Dama, Pesto di Arachidi e tanti altri per accontentare tutti i palati. Cosa aspetti quindi, corri da Cesare e fai scorta di gusti prelibati per una domenica golosa…