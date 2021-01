Reggio Calabria, il nuovo anno inizia bene al GOM: la prima nata è Elsa, ha inaugurato il nuovo ambulatorio BRO, eccellenza per la buona sanità

1 Gennaio 2021 11:56

Reggio Calabria, Elsa è la prima nata del 2021 ai Riuniti

Nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretto dal Prof. Stefano Palomba, la prima nata del 2021 è Elsa, nata alle ore 6:41 e di peso 3.040 gr. La signora Stefania Morello non è solo la prima mamma del 2021 di Reggio Calabria, ma anche la prima paziente dell’ambulatorio BRO a partorire presso il GOM. L’acronimo “BRO” si riferisce alle parole “Basso Rischio Ostetrico” e identifica la gestione della gravidanza, del travaglio e del parto in maniera quanto più non medicalizzata e fisiologica possibile.

L’ambulatorio di “BRO, fortemente voluto dal Prof. Palomba, è stato recentemente istituito presso l’UOC di Ostetricia e Ginecologia seguendo le direttive regionali, nazionali e mondiali al fine di ridurre il tasso di tagli cesarei, e ridurre la mortalità e morbilità materno-neonatale contenendo, nel contempo, il dolore con procedure non farmacologiche. La paziente, infatti, è stata seguita e gestita con tecniche ostetriche specifiche per il basso rischio, quali la doccia, il massaggio da parte del partner e posizioni libere. Le ostetriche Domenica Monterosso, Domenica Morabito e Valentina Turco hanno assistito al parto fisiologico e totalmente naturale con l’attenta e discreta supervisione esterna dei ginecologi di turno, quali la dottoressa Tiziana Russo e il dottor Andrea Azzerboni. Si chiude così un altro capitolo di buona sanità del GOM di Reggio Calabria.