Reggio Calabria: 15 anni di attività dell’Associazione Incontriamoci Sempre

25 Gennaio 2021 21:48

Reggio Calabria, il Direttivo: “una fantastica storia che, anno dopo anno, ha visto la crescita di Incontriamoci Sempre, fatta di impegno, passione ed amore per il nostro meraviglioso territorio”

“Una fantastica storia che, anno dopo anno, ha visto la crescita di Incontriamoci Sempre, fatta di impegno, passione ed amore per il nostro

meraviglioso territorio. Numeri da capogiro, scorrendo a ritroso: oltre 1500 iniziative sociali, culturali e di volontariato. E’ quanto scrive in una nota il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre. “Quattordici edizioni del “Premio Simpatia della Calabria”, kermesse nazionale durante la quale abbiamo insignito le migliori eccellenze calabresi in Italia e nel mondo. Undici edizioni del concorso di poesia “Francesco Chirico”, che registra la partecipazione di poeti da ogni parte del mondo. Quattordici edizioni della prestigiosa “Tombolata Benefica”. Sei edizioni del “Treno della Befana”. Cinque edizioni de “La Magica notte di Chianalea” e “Premio Pesce Spada d’Oro”. Le meravigliose rassegne “Calabria d’Autore”, “Arte in Stazione” ed i corsi “Tarantelle del Sud” e “Strumenti della tradizione popolare”. Impegno premiato dalla partecipazione di migliaia di persone, da tutti gli appuntamenti culturali organizzati alla promozione del territorio, anche con le famose piazze dei gruppi di acquisto solidale. Tutto questo grazie al grande lavoro di squadra del Direttivo, dei tanti amici. Un grazie agli sponsor, che ci hanno sostenuto in questa bellissima cavalcata culturale, alla Stampa tutta, alle TV e Radio, non ultimi, ad RFI FS, che ha creduto, e crede tuttora, fortissimamente al nostro impegno e dedizione che passa anche dalla cura totale della bellissima stazione Fs di S.Caterina, vanto ed orgoglio della Calabria. Buon compleanno Incontriamoci Sempre per questi 15 anni! Lo diciamo con grande commozione, nella speranza di ripartire al più presto dopo questa “parentesi sanitaria”. Che fantastica storia è la nostra”, conclude la nota.