Reggina, ufficiale la cessione in prestito di Mastour: l’ex Milan passa al Carpi

14 Gennaio 2021 15:15

Fino al termine della stagione Mastour vestirà la maglia dei biancorossi

Hachim Mastour saluta, almeno momentaneamente, la Reggina. Come confermato dalla nostra redazione, l’italo marocchino ha raggiungo ieri l’Emilia per firmare il contratto con la nuova squadra. Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso:

“La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver perfezionato l’accordo per portare in biancorosso, con la formula del prestito, il trequartista della Reggina Hachim Mastour (’98). Mastour, ha scelto la maglia numero 7 per il proseguo della stagione. Sarà resa nota nelle prossime ore la data e l’orario della presentazione alla stampa del calciatore”.