Reggina, ufficiale: Adriano Montalto è nuovo un calciatore amaranto

26 Gennaio 2021 19:32

La nota della Reggina per comunicare l’ufficialità dell’attaccante acquistato dal Bari: i dettagli del contratto

Nuovo acquisto per la società amaranto. Detto, fatto. Come scritto questa mattina, entro la serata di oggi Adriano Montalto sarebbe arrivato a Reggio Calabria per mettere la firma sul contratto. Arriva alla Reggina a titolo definitivo fino a giugno 2022. Ecco il comunicato ufficiale.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la SSC Bari per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto. L’attaccante si lega al club amaranto fino al 30 giugno 2022. Indosserà la maglia numero 30.

Nato a Erice, comune della provincia di Trapani, il 6 aprile del 1988, Adriano è cresciuto nelle giovanili del Messina. Nella stagione 2007/08 viene ceduto in prestito alla Scafatese (Serie C2), disputando 19 partite e realizzando una rete.

Svincolato al termine della stagione, l’attaccante si lega al Lecco, squadra di Prima Divisione. A fine anno farà registrare uno score di 4 gol in 26 gare. Nel gennaio del 2011 la Salernitana lo acquista. In un anno e mezzo troverà la via della rete in tre occasioni, disputando complessivamente quattordici gare tra campionato e Coppa. La Salernitana chiude il campionato al terzo posto, perdendo la finale play-off con il Verona.

E’ il Siracusa ad accaparrarsi il cartellino del centravanti, che in sei mesi timbrerà per cinque volte il cartellino. Arriva la chiamata dell’Ascoli in Serie B, squadra con cui non troverà molto spazio.

Inizia così a peregrinare in giro per la C, alla ricerca del giusto contesto in cui dimostrare tutto il proprio potenziale. Adriano indosserà le casacche di Como, Latina, Ascoli e Grosseto.

E’ con il Martina Franca, però, che il calciatore siciliano esplode. In trentanove apparizioni mette a referto 14 reti e 5 assist. Nell’estate del 2015 arriva a Trapani, in Serie B, collezionando 33 presenze, 4 gol e 5 passaggi decisivi.

Dopo la parentesi Juve Stabia, Adriano torna in Serie B con la maglia della Ternana. Sarà la stagione più importante in termini realizzativi, perché a fine anno saranno 20 le reti messe a segno, impreziosite da 2 assist.

Nelle ultime annate l’attaccante ha indossato le casacche di Cremonese e Venezia (Serie B), mentre nella stagione in corso ha giocato per il Bari, disputando 13 partite e segnando 4 gol.

Da oggi Adriano entra nella famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!”.