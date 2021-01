Reggina, ufficiale: Edera firma con gli amaranto, i dettagli del trasferimento

30 Gennaio 2021 11:21

Il calciatore del Torino ha accettato la proposta della Reggina e si trasferirà in riva allo Stretto

Simone Edera è ufficialmente un nuovo calciatore della Reggina. Come anticipato questa mattina, il classe ’97 del Torino sarà a disposizione del tecnico Marco Baroni nelle prossime ore. Di seguito il comunicato della società amaranto:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del cartellino di Simone Edera. Il calciatore si trasferisce in amaranto sino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 20.

Nato il 9 gennaio 1997 a Torino, Simone fa tutta la trafila nelle giovanili della squadra granata. L’esordio in Serie A risale al 20 aprile 2016 allo Stadio Olimpico di Torino, in occasione del match tra i padroni di casa e la Roma. Nell’estate dello stesso anno viene ceduto a titolo temporaneo al Venezia, in Serie C. Con i veneti disputerà la prima parte di campionato, prima di passare al Parma con la stessa formula. A fine stagione trionferà ai play-off, realizzando il gol-vittoria nel ritorno dei quarti di finale contro la Lucchese. Rientra così a Torino (Serie A), dove nelle tre stagioni successive colleziona 38 gettoni, 4 gol e 2 assist. Nel mezzo una parentesi di sei mesi a Bologna. Con le selezioni giovanili della Nazionale disputa 24 gare, andando a segno in 5 occasioni. Il suo palmarès è impreziosito da una vittoria del campionato Primavera e di una Supercoppa.

Da oggi Simone entra nella famiglia amaranto. A lui va un caloroso benvenuto!”.