La Reggina è tornata ad allenarsi: il report della seduta odierna

26 Gennaio 2021 17:12

La Reggina è tornata in campo dopo i due giorni di riposo concessi da mister Baroni: il report della seduta odierna al Sant’Agata

La Reggina è tornata quest’oggi ad allenarsi, a tre giorni dal match contro il Frosinone. Eccezionalmente due giorni di riposo per il gruppo amaranto, anche in virtù della data del prossimo match, di lunedì sera, quando i ragazzi di Baroni affronteranno la Salernitana.

“Nel pomeriggio odierno – si legge sul sito ufficiale – la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata per iniziare il percorso di avvicinamento a Reggina-Salernitana. Il gruppo ha svolto esercitazioni atletiche, prima di concentrarsi sulla fase di possesso a campo ridotto. La seduta si è conclusa con una partitella 11 vs 11 a tutto campo. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento“.