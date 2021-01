Ex Reggina, Soviero si sbilancia: “Se gli amaranto perdono lunedì, Baroni va via”

30 Gennaio 2021 13:19

Dichiarazioni forti e un po’ discutibili quelle rilasciate dall’ex portiere della Reggina Salvatore Soviero sugli amaranto e sul futuro di mister Baroni

Un solo anno con la Reggina, in cui ha dimostrato soprattutto personalità. Sasà Soviero, anche se adesso non gioca più, non ha perso il coraggio, che ha trasmesso dal campo alle dichiarazioni. Quelle rilasciate a “Radio Alfa” sono abbastanza discutibili, anche perché chiamano in causa un eventuale esonero di Baroni in caso di sconfitta, ipotesi francamente difficile al momento.

“La Reggina non è abituata a stare così in basso, secondo me qualche cosa ha da rivedere – dice – Per vincere in B devi essere costante. Gli amaranto secondo me, più che a livello di rosa e giocatori, dovrebbero riguardare la guida tecnica. Baroni non mi convince, ha lo stesso ruolino di marcia di Toscano. Taibi è stato criticato ma ha portato la Reggina in B, è a lui che bisogna fare affidamento, non ad un allenatore-manager, non va bene. Pronostico? Un pari mi va bene, sono due belle piazze. Se andasse male secondo me la Reggina cambia il tecnico“.