Reggina: sondaggio anche su Mustacchio, ma c’è la fila. Gli scenari, la formula e un segnale chiaro

9 Gennaio 2021 14:32

Calciomercato Reggina, occhi puntati anche sull’esterno destro del Crotone classe ’89 Mattia Mustacchio: gli scenari e la formula

Il primo è andato, e ora non ci si ferma più. La Reggina fa sul serio sul mercato e non ha intenzione di perdere molto tempo. Ha sondato una marea di nomi negli ultimi giorni, tra sondaggi, semplici pour parler, trattative concrete e non solo. Fatto Micovschi – che ha firmato ieri e per cui si attende solo l’ufficialità – e vicino Nicolas per la porta, la società amaranto si è buttata anche su un altro esterno, ma a destra: Mattia Mustacchio. Classe ’89, l’anno scorso a Crotone e veterano in B, è fuori dai piani del club pitagorico, e così su di lui c’è la fila. Tantissime società di B interessate, tra cui la Reggina. Se per qualcuna trattasi di sondaggio, per altri si è già avviata una trattativa vera e propria.

La formula è una e una soltanto in caso di fumata bianca: titolo definitivo. Il calciatore è infatti in scadenza a giugno e quindi già libero di firmare con una nuova squadra. Al di là del buon esito o meno della trattativa, sembrano comunque chiare le intenzioni del club amaranto: si cercano esterni offensivi, sguscianti, tecnici e dotati di ottima corsa. E’ l’identikit che viene fuori dai nomi usciti sugli esterni negli ultimi giorni, è l’identikit degli esterni richiesti da Baroni.