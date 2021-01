Reggina, Serie A – Operazione Nostalgia: “Non vediamo l’ora di poter fare il raduno al Granillo, ma per quel giorno sappiamo due cose…” [FOTO]

11 Gennaio 2021 16:47

Compleanno Reggina: l’importante annuncio di Serie A – Operazione Nostalgia, che fa gli auguri agli amaranto non dimenticando il raduno saltato ma che si farà

Calciatori presenti e passati, allenatori, tifosi. In tanti hanno fatto quest’oggi gli auguri alla Reggina per il suo 107° compleanno. Da Cirillo a Puggioni passando per la Lega B. Ma c’è anche chi avrebbe voluto e dovuto essere presente a Reggio Calabria per un evento pazzesco, fermato soltanto dalle vicende che da quasi un anno hanno sconvolto il mondo intero. Serie A – Operazione Nostalgia, pagina Facebook col tempo diventata però molto di più, aveva annunciato tanto tempo fa un raduno al Granillo con tantissimi ex calciatori nostalgici che hanno indossato la maglia amaranto. L’evento è ovviamente saltato, ma temporaneamente. Si farà, al termine di questo incubo, come annunciato dalla pagina stessa in un post social di poco fa, con tanto di promesse. Eccolo riproposto integralmente.