Reggina-Salernitana, una sfida secolare: primo confronto nel 1930! Tutti i precedenti

29 Gennaio 2021 14:00

Reggina-Salernitana è una sfida secolare, una classifca del Sud: lunedì sera le due squadre si affronteranno per la 40ª volta, tutti i precedenti

Una sfida secolare! Così si può definire quella tra Reggina e Salernitana– una classica del Sud – che lunedì sera si affronteranno per la 40ª volta nella loro storia. I precedenti tra le due compagini sono infatti 39 – tra Serie B, C1, C2, Coppa Italia e Prima Divisione – in un arco di tempo di quasi 100 anni. Il primo confronto assoluto è datato 1930-1931 e finì a reti bianche, mentre la prima sfida post guerra – nella nuova Serie C – è del 1956-1957. Dieci anni dopo, invece, l’esordio in B, con il club amaranto promosso per la prima volta con Granillo.

Curiosa la storia legata alla sfida del 1975, di nuovo in C, con la squadra granata che viaggiò di notte con le proprie auto per raggiungere Reggio Calabria. In quell’occasione, i calciatori avevano proclamato uno sciopero per delle mensilità arretrate mai ricevute, salvo cambiare idea successivamente e partire la notte prima del match quando ormai il club aveva deciso di giocare il match con la Berretti. Per la cronaca, quella sfida terminò 3-1 per gli amaranto. Nessun confronto in Serie A, mentre nell’ultimo match in assoluto – nel 2014-2015 – le due squadre sono tornate ad affrontarsi in terza serie dopo che per 15 anni si erano scontrate solo in B, vivendo rispettivamente i migliori momenti sportivi della storia.

Di seguito l’elenco completo delle sfide con stagione, categoria e risultato. Il totale è di 18 vittorie amaranto, 15 pareggi e 6 successi granata.