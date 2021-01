Reggina-Salernitana, la probabile formazione amaranto: Crimi e Montalto verso l’esordio dal primo minuto [GRAFICA]

31 Gennaio 2021 18:58

Reggina-Salernitana, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico Maro Baroni in vista del match di domani sera

Nuovi arrivi, soliti acciaccati e gente in cerca di conferme. Questi i tre ingredienti fondamentali che permetteranno a mister Baroni di scegliere la migliore formazione possibile della Reggina per il match contro la Salernitana (clicca QUI per guardare la partita). Il match inizierà domani alle ore 21, un’ora dopo la chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, che farà registrare ancora qualche movimento all’interno del club amaranto. Quelli già presenti in organico, però, saranno convocati (a parte Petrelli) e qualcuno di loro potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Lo ha affermato lo stesso allenatore amaranto nella conferenza stampa della vigilia. A questo – oltre alle squalifiche di Di Chiara e Crisetig – da aggiungere le ultime novità dagli acciaccati (Situm a rischio, out Delprato e Rivas) che verranno svelate dalla lista dei convocati. Il mister ha ordinato un allenamento per domani mattina, però, ragion per cui l’elenco dei calciatori utilizzabili non verrà diramato quest’oggi. Sulla base di queste considerazioni, qual è la probabile formazione amaranto per la sfida di domani? Vediamo la situazione nel dettaglio reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Dopo il problema alla schiena subito a Frosinone, Nicolas ha recuperato e torna a “prendersi” la porta. In difesa, Delprato verso il forfait, sostituito nuovamente da Lakicevic che – rigore a parte – ha ben figurato sabato scorso. Sull’altra fascia sarà Liotti a prendere il posto dello squalificato Di Chiara, ritornando a giocare nel suo ruolo naturale.

CENTROCAMPO – Molto probabile l’esordio dal primo minuto per Marco Crimi, arrivato in riva allo Stretto qualche giorno fa. Abile e arruolabile, già pronto fisicamente, dovrebbe prendere il posto di Crisetig squalificato. A prescindere da questo, però, sono alte le probabilità che venga considerato tra i titolari anche per il futuro, ma non diciamolo a Baroni…

ESTERNI ED ATTACCO – Data per scontata la conferma dei tre dietro la punta (a meno che il tecnico non opti per qualche piccola modifica davanti, che poco cambia in termini di assetto), potrebbe esserci l’esordio dall’inizio di un altro nuovo arrivo, Adriano Montalto. Anche per lui sono arrivate le conferme del mister in conferenza stampa (“sta benissimo“) e, considerando pure l’assenza di Petrelli e quella probabile di Situm (con Liotti arretrato), facile pensare che Menez torni dietro e l’ex Bari occupi la posizione di centravanti. Proprio per questo, il francese potrebbe passare a sinistra, con Folorunsho ancora al centro e Micovschi confermato a destra. Scalpita Edera, anche se è arrivato soltanto ieri e difficilmente verrà preferito all’ex Avellino. In basso, ecco la grafica con la probabile formazione della Reggina.