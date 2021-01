31 Gennaio 2021 12:54

Reggina-Salernitana, diramata la lista dei convocati della formazione ospite: ecco le scelte effettuate da mister Fabrizio Castori

Manca un solo giorno al posticipo della 20ª giornata di Serie B nel quale la Reggina affronterà la Salernitana. Match delicato per gli amaranto che ospitano allo stadio Oreste Granillo la terza forza del campionato cadetto. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Reggina e Salernitana.