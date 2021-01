Reggina-Salernitana, Castori alla vigilia: “Amaranto avversario difficile, si sono rinforzati sul mercato”

31 Gennaio 2021 16:07

Reggina-Salernitana, le parole del tecnico dei granata Fabrizio Castori nella conferenza stampa della vigilia del match del Granillo

Non solo Baroni. Anche il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori è intervenuto alla vigilia del match in casa della Reggina (clicca QUI per seguire la diretta del match) nella consueta conferenza stampa. Queste le sue parole.

“Domani sarà la prima di quattro partite in pochi giorni e ci sarà bisogno del contributo di tutti. La Reggina è un avversario difficile da affrontare, si è rinforzata con il mercato ed è stata rinvigorita dal nuovo allenatore. Noi siamo estremamente determinati per cancellare le ultime due prestazioni in trasferta, dovremo giocare con lo spirito giusto per portare a casa un risultato positivo”.

“Nel girone di ritorno le partite si fanno più complicate perché tutte le squadre danno qualcosa in più. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo e sono fiducioso per il prosieguo della stagione. Questo gruppo ha dimostrato di avere grandi valori e di essere molto affiatato. Credo che siamo nelle condizioni di poter fare bene con questo organico e non ci sia bisogno di stravolgimenti. Cercheremo di fare il massimo per restare in alto, vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine”.