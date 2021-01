Reggina, la rosa aggiornata e tutte le operazioni di mercato

30 Gennaio 2021 15:31

La rosa della Reggina aggiornata e completa e tutte le operazioni di mercato finora effettuate: la lista Over si riempie ancora

Sette movimenti in entrata (otto con Petrelli di cui si attende l’ufficialità), sei in uscita. Questo al momento il bilancio della Reggina sul mercato a due giorni dalla chiusura. Due giorni in cui, però, il club amaranto continuerà a operare, perlomeno per quanto riguarda le cessioni. L’arrivo di Crimi, infatti, fa salire la quota degli Over presenti in rosa a 19, uno in più di quelli previsti da regolamento. Questo significa che occorre almeno una cessione, sia per evitare i fuori lista e sia per evitare un corposo numero di tesserati presenti in organico, 30 in totale al momento (31 con Petrelli), senza dimenticare che potrebbero essere di più.

Di seguito la rosa aggiornata e completa al 30 gennaio con le scadenze di contratto di ogni calciatore e, in basso, tutte le operazioni di mercato effettuate.

PORTIERI

Plizzari (2021, prestito) – Under

Guarna (2022)

Nicolas (2021)

Farroni (2022) – Under



DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022) – Under

Delprato (2021, prestito) – Under

Dalle Mura (2021, prestito) – Under

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)



ESTERNI



Di Chiara (2022, prestito biennale)

Liotti (2022)

Situm (2023)

Micovschi (2021, prestito) – Under

Lakicevic (2022)

Edera (2021, prestito) – Under

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Folorunsho (2021, prestito) – Under

Rivas (2021, prestito con diritto di riscatto e controriscatto) – Under

Crimi (2022)

Bellomo (2022)



ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Montalto (2022)

Petrelli (2021, prestito, ma si attende ufficialità) – Under

Vasic (2023)

Charpentier (2021, prestito) – Under



LEGENDA

In ROSSO i calciatori in uscita

In ARANCIONE i calciatori in bilico

In VERDE i nuovi arrivi

Tra parentesi la scadenza di contratto.

TOTALE: 30 calciatori tesserati (19 Over e 11 Under)

OPERAZIONI DI MERCATO

In entrata: Micovschi (in prestito dal Genoa), Nicolas (definitivo), Lakicevic (definitivo), Dalle Mura (in prestito dalla Fiorentina), Montalto (definitivo), Crimi (definitivo), Edera (in prestito dal Torino), Petrelli (in prestito dal Genoa, ma si attende ufficialità).

In uscita: Peli (rientro dal prestito), Lafferty (rescissione), Mastour (in prestito al Carpi), Rolando (in prestito al Bari), De Rose (definitivo), Marcucci (in prestito biennale alla Virtus Entella).