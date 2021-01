Reggina, Rolando saluta la città: “mi avete fatto sentire a casa, Reggio da oggi ha un tifoso in più”

21 Gennaio 2021 19:45

Si è ufficializzato nella giornata di oggi il passaggio di Gabriele Rolando al Bari. Uno dei protagonisti della promozione in Serie B della squadra allenata fino allo scorso anno da mister Domenico Toscano ha lasciato la Reggina con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esperienza in riva allo Stretto è dunque termina, il popolo amaranto ha lasciato un buon segno e l’esterno ex Sampdoria ci tiene a ringraziare per le emozioni vissute: “non saprei da dove iniziare, mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno che sono arrivato, lascio un gruppo di compagni fantastici che ricorderò per tutta la vita, lascio amici veri dentro e fuori dal campo ma che saranno sempre con me per il resto degli anni. Il calcio è fatto di cicli e il momento dei saluti è arrivato. Da oggi Reggio e la Reggina avranno un tifoso in più. Con tutto il mio cuore, Rolando”.

Rolando era uno degli uomini che riusciva a tenere lo spogliatoio molto compatto, lo dimostrano le tantissime storie su Instagram pubblicate con Denis e Liotti su tutti. Tra di loro si è creato un gran rapporto di amicizia e i messaggi tra i commenti ne sono una testimonianza. “Spacca tutto amico mio sei forte! Ci mancherai tvb”, ha scritto l’attaccante argentino. “Grande rullino spacca tutto, meriti tante soddisfazioni”, ha invece commentato l’esterno mancino. Ai saluti si sono poi aggregati anche Farroni, capitan Loiacono e anche l’ex Bertoncini ha lasciato una reaction.