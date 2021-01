Reggina, ritorno in campo amaro per la Primavera di Falsini: sconfitta interna contro il Benevento

16 Gennaio 2021 15:03

La Primavera 2 è tornata in campo dopo mesi di stop causa Covid: ripresa amara per la Reggina di Falsini, sconfitta interna contro il Benevento

Ritorno in campo amaro per la Reggina Primavera. Oggi, dopo mesi di stop del campionato causa Covid, la massima espressione del calcio giovanile ha ripreso infatti il suo cammino. Ma i ragazzi di Falsini, che ospitavano al Sant’Agata il Benevento, non sono riusciti ad ottenere neanche un punto. La partita è terminata sul risultato di 2-3 e per i giovanotti amaranto la classifica non si smuove: tre sconfitte tu tre e quota zero in graduatoria. Di seguito il tabellino della sfida.

REGGINA-BENEVENTO 2-3

Marcatori: 31’ Thiam (B), 43’ Barilotti (B), 45’+1’ Garofalo (B), 68’ Provazza (R), 75’ Foti (R)

Reggina: Lofaro, Nemia (46’ Provazza), Clemente (67’ Golia), Vigliani, Bongani, Rechichi, Foti, Scolaro, Zinno (79’ Ambrogio), Pannuti (46’ Tersinio), Rao (84’ Domanico). A disposizione: Tortorella, Pellicanò, Aliquò, Di Bella, Iero, Spaticchia, Costantino. Allenatore: Falsini.

Benevento: Quartarone, Bracale (69’ Veltri), Caserta, Alfieri, Barilotti, Talia, Cesarano (64’ Vitale), Pietroluongo (69’ Gennarelli), Thiam, Agnello, Garofalo (64’ Sorrentino). A disposizione: Diglio, Bottiglieri, Strazzullo, Olimpio, Giampaolo. Allenatore: Romaniello.

Arbitro: Federico Longo di Paola (Giuseppe Trischitta di Messina ed Emilio Micalizzi di Palermo).

Note – Lofaro (R) al 25’ para un calcio di rigore a Garofalo (B). Ammoniti: Clemente (R), Vigliani (R), Pietroluongo (B), Alfieri (B). Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 2’pt; 5’st.