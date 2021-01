Reggina, ripresa degli allenamenti: l’esito dei tamponi e le condizioni degli infortunati [VIDEO]

10 Gennaio 2021 18:05

La Reggina ha ripreso quest’oggi gli allenamenti al Sant’Agata dopo il ritrovo di ieri e i tamponi effettuati: la nota ufficiale del club

La Reggina oggi si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata per la ripresa degli allenamenti dopo i cinque giorni di riposo conseguenti al pesante e intenso tour de force tra vecchio e nuovo anno. Effettuata ieri la consueta tornata di tamponi, come da protocollo, mentre novità sono emerse anche dagli infortunati. Di seguito la nota ufficiale diramato sul sito del club amaranto.

“La Reggina comunica che il ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra nella giornata di ieri ha dato esito negativo. La formazione amaranto si è ritrovata quindi al Centro Sportivo Sant’Agata per la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di oggi, a seguito dei giorni di riposo concessi da mister Baroni. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, la squadra ha effettuato dei test atletici alternati a lavoro con la palla. La seduta si è conclusa con una partitella a tutto campo. Sono rientrati in gruppo e hanno partecipato all’intera sessione di allenamento i calciatori Jeremy Menez e Ricardo Faty. Lavoro differenziato per Nicola Vasic, Kyle Lafferty, Marco Rossi e Andrea Marcucci. Lorenzo Crisetig, invece, è rimasto precauzionalmente a riposo, in attesa degli esami strumentali che saranno effettuati nei prossimi giorni”.

In basso il VIDEO pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook con alcuni frammenti dell’allenamento odierno.