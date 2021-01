Reggina: netto il rigore per il Frosinone, ma ne manca uno su Menez [FOTO SEQUENZA]

23 Gennaio 2021 18:06

Al 41′ del primo tempo l’arbitro non ha giudicato falloso un intervento sull’attaccante francese: per la Reggina sarebbe stata l’occasione del raddoppio

Sta bene alla Reggina il pareggio guadagnato nel pomeriggio sul campo del Frosinone, ma c’è un episodio che fa pensare come probabilmente con un po’ più di fortuna l’esito finale potrebbe essere stato diverso. Al 41′ infatti, con il risultato di 0-1, gli amaranto hanno recriminato con l’arbitro Serra per un presunto fallo in area di rigore subito da Menez che, rivedendo le immagini al replay, pare essere evidente. Il calciatore francese infatti è riuscito benissimo a mettere il corpo tra pallone e avversario, con Maiello che nel tentativo di recuperare la sfera lo colpisce con l’anca sbilanciandolo al momento della conclusione. Come detto, per il giudice di gara il contatto non è stato considerato così evidente da concedere la massima punizione, però non può essere trascurato il fatto che l’attaccante sia stato nettamente spostato mentre stava calciando.

Nella ripresa è poi arrivato il calcio di rigore per il Frosinone. Anche in questo caso è vistosa l’irregolarità dell’esordiente Lakicevic, che si fa anticipare da Rohden e commette il fallo che porta al penalty del pareggio. Un vero peccato per la squadra di mister Baroni, ancora una volta recuperata dopo l’iniziale vantaggio. Resta il rimpianto di un rigore non fischiato, che avrebbe potuto indirizzare in maniera diversa la partita. Certo, visti i precedenti errori nel corso di questa stagione, la realizzazione dagli undici metri sarebbe poi stato un altro bel nodo da sciogliere, però poteva essere quella la giusta ricompensa ad un primo tempo di grande caratura su un campo difficile come il Benito Stirpe.