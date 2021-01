Reggina, il report della seduta odierna: Crisetig si allena a parte

13 Gennaio 2021 18:55

Reggina, il report della seduta odierna al Sant’Agata: le novità sugli infortunati e le ultime su Crisetig

La Reggina continua a preparare la partita di sabato contro il Lecce. “Stamane la squadra è scesa sul campo numero uno del centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni e del suo staff – si legge sul sito ufficiale – Alla fase di riscaldamento hanno fatto seguito esercitazioni tattiche in fase di possesso e non possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Lorenzo Crisetig, uscito alla fine del primo tempo della gara con l’Ascoli per un problema fisico, ha svolto lavoro differenziato. La squadra si ritroverà sul campo nella mattinata di domani”.