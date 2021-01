Reggina, qualche giorno di riposo: gli allenamenti riprendono il 10 gennaio

5 Gennaio 2021 14:14

L’allenatore della Reggina Marco Baroni ha concesso qualche giorno di riposo ai calciatori dopo il tour de force delle ultime settimane: ripresa il 10 gennaio

Qualche giorno di riposo dopo il pazzesco tour de force dell’ultimo mese, che ha trovato il clou durante le festività natalizie. La Reggina non si allenerà per quasi una settimana, di ritorno dalla beffa di Ascoli e approfittando della sosta che la vedrà ferma – così come il resto delle squadre – nel prossimo weekend, per riprendere poi in quello del 16-17 gennaio.

“La Reggina – si legge sul sito ufficiale – comunica che il tecnico Marco Baroni ha concesso cinque giorni di riposo al gruppo squadra si ritroverà sabato 9 gennaio per effettuare un ciclo di tamponi cosi come previsto dal protocollo anti-covid FIGC. La ripresa degli allenamenti è prevista per domenica 10 gennaio quando gli amaranto inizieranno a preparare la gara con il Lecce prevista per sabato 16 gennaio alle ore 16″.