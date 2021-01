Reggina, il prossimo avversario: Lecce in campo per l’allenamento, diversi gli assenti

11 Gennaio 2021 14:58

Anche il prossimo avversario della Reggina, il Lecce, si è ritrovato agli ordini di mister Corini dopo qualche giorno di riposo: il report

Così come la Reggina, anche il prossimo avversario amaranto – il Lecce – ha ripreso la preparazione dopo qualche giorno di pausa. In casa giallorossa, che sarà di scena sabato al Granillo, diversi gli assenti, come comunicato dal sito ufficiale del club.

“Il tecnico Eugenio Corini – si legge – ha dato appuntamento alla squadra per questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d’allenamento. Assente in permesso Rossettini, hanno svolto un lavoro differenziato Felici, Rodriguez, Paganini e Falco, ai quali si sono aggiunti Calderoni per un fastidio al polpaccio destro e Adjapong per una contusione al ginocchio destro. Pettinari ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Da questa sera la squadra sarà in ritiro in una struttura alberghiera cittadina e domani sosterrà un doppio allenamento all’Acaya”.