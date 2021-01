Reggina, arriva il primo punto per la Primavera di Falsini: pari e tanti gol contro il Pescara

30 Gennaio 2021 18:24

Primo punto conquistato dalla Reggina Primavera di Falsini: pari e spettacolo contro il Pescara, il match finisce 3-3. Il tabellino della sfida

Arriva il primo punto per la Reggina Primavera. I ragazzi di Gianluca Falsini hanno pareggiato al Sant’Agata contro il Pescara in una gara ricca di gol ed emozioni: 3-3 il punteggio finale. Amaranto sempre a rincorrere, con Vigliani e Bezzon a pareggiare il doppio vantaggio ospite e Zinno a riagguantare nuovamente i biancazzurri in pieno recupero. Di seguito il tabellino della sfida direttamente dal sito ufficiale amaranto.

REGGINA-PESCARA 3-3

Marcatori: 6′ rig. Chiarella (P), 22′ Blanuta (P), 44′ Vigliani (R), 70′ Bezzon (R), 77′ Mercado (P), 93′ Zinno (R).

Reggina: Lofaro, Nemia, Foti, Traore (78′ Irrera), Vigliani, Rechichi, Carlucci (78′ Costantino), Scolaro (62′ Provazza), Domanico (62′ Zinno), Rao, Bezzon. A disposizione: Ammirati, Soraci, Golia, Tersinio, Spaticchia, Pastorella, Cimino, Clemente. Allenatore: Falsini.

Pescara: Sorrentino, Staver, Quacquarelli, De Marzo (62′ Madonna), Longobardi, Chiacchia, Chiarella (85′ Dieye), Tringali, Blanuta (38′ Kuqi), Mercado (85′ Calio), Belloni (85′ Mancini). A disposizione: Klan, D’Alia, Stampella, Seck. Allenatore: Iervese.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo (Antonino Junior Palla di Catania e Santino Spina di Palermo).

Note – Al 70′ Sorrentino (P) para un calcio di rigore a Bezzon (R). Ammoniti: Traore (R), Blanuta (P), Rechichi (R), Carlucci (R). Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 1’pt; 5’st.