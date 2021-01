15 Gennaio 2021 12:01

Lutto in casa Reggina, muore il padre di un collaboratore del settore giovanile: il messaggio di cordoglio del club sul sito ufficiale

Lutto in casa Reggina. E’ venuto a mancare il padre Carlo Ascrizzi, il padre del collaboratore del settore giovanile Vincenzo. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti – si legge – si stringe attorno al collaboratore del settore giovanile Vincenzo Ascrizzi in questo momento di dolore per la scomparsa del caro papà Carlo. Alla famiglia Ascrizzi vanno le nostre più sentite condoglianze“.