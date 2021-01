Reggina, Montalto si presenta: “Mi sento bene e ho voglia di rivalsa, ci stiamo allenando a mille all’ora”

28 Gennaio 2021 18:21

La conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante della Reggina Adriano Montalto, ufficialmente in riva allo Stretto da qualche giorno

Esperienza, forza fisica, personalità. Adriano Montalto è il rinforzo d’esperienza per l’attacco della Reggina in questa sessione invernale di mercato, ma non è detto che sia l’unico. Il calciatore, che nella prima parte di stagione ha affiancato Antenucci nel reparto offensivo del Bari, è stato presentato nel pomeriggio alla stampa e avrà il compito di risolvere i problemi legati alla sterilità offensiva dell’attacco amaranto. Queste le sue parole.

LA NUOVA AVVENTURA – “Il modulo per me è indifferente, non cambia nulla. Vengo da qualche infortunio ma a Venezia ho avuto continuità e a Bari c’erano certe dinamiche. Alla fine ho scelto la Reggina, mi sento bene e ho voglia di rivalsa. Ringrazio il direttore Taibi e Patti che mi hanno dato questa possibilità. Vengo con lo spirito giusto e sono contento. Perché ho giocato tanto al Sud? Rispetto al nord è meglio perché ci sono tante piazze calorose, a me questo piace”.

I PROBLEMI OFFENSIVI – “La sterilità offensiva? E’ due giorni che mi alleno coi nuovi compagni, sono calciatori validi e forti. L’attenzione non deve andare tutta su di me per i problemi in attacco perché il bene è della Reggina, è di tutti. Quello che posso dire è che ogni giorno ci stiamo allenando a mille all’ora”.

I NUOVI COMPAGNI – “Già conoscevo tanti ragazzi qui, e poi ci sono Denis e Menez che non hanno bisogno di presentazioni. Ci siamo sentiti con Nicolas prima di venire qui, ma anche con Loiacono, con cui abbiamo giocato sempre contro conservando però un rapporto di stima. Baroni? E’ esperto e dovunque è andato ha fatto giocare bene le proprie squadre. Crea tanto e questo per un attaccante è un bene”.

OBIETTIVI E DISPONIBILITA‘ – “Subito pronto per lunedì? Sono a completa disposizione di mister e società. Il nostro obiettivo è comunque salvarci, piano piano poi si vedrà. Per ora dobbiamo tirarci fuori da lì sotto e abbiamo tutte le condizioni per farlo”.