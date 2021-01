Reggina, Menez prosegue il recupero dall’infortunio: “After training un po’ di palestra” [FOTO]

4 Gennaio 2021 13:21

Il talentuoso attaccante della Reggina Jeremy Menez prosegue il suo programma di recupero, come dimostrato dalle Instagram Stories che lo immortalano in una foto nel bel mezzo dell’allenamento

Mentre la Reggina si trova ad Ascoli, pronta tra poche ore a scendere in campo contro i bianconeri di Sottil, gli infortunati di lungo corso proseguono il recupero dei rispettivi infortuni. Il più atteso è sicuramente quello di Jeremy Menez, alle prese con una serie di ricadute muscolari nel corso del girone d’andata, l’ultima delle quali è stata pagata amaramente in termini di tempi di recupero.

Il francese, che rientrerà come gli altri dopo la sosta, si può definire a tutti gli effetti un nuovo acquisto di gennaio, un po’ come è stato per Gabriel Charpentier, la cui convocazione ieri per la gara odierna è stata accolta con stupore. A differenza dell’ex Avellino, però, “Houdini” le sue partite le ha giocate, e quando sceso in campo ha sempre fatto la differenza. Proprio per questo si aspetta con trepidazione il suo rientro, anche per la curiosità di capire dove mister Baroni – che mai ha potuto utilizzarlo finora dal suo arrivo – lo schiererà. Nel frattempo il calciatore prosegue il suo lavoro personalizzato, come dimostrato dalle Instagram Stories sul profilo ufficiale: “After training un po’ di palestra” scrive immortalandosi in una foto che lo ritrae nel bel mezzo dell’allenamento.