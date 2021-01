Reggina, Mazzarri: “Onorato di far parte della storia amaranto, la società resta nei miei ricordi”

12 Gennaio 2021 13:12

Anche l’ex tecnico della Reggina Walter Mazzarri ha voluto lasciare un ricordo a tutti i tifosi amaranto con gli auguri per il 107° compleanno del club

Walter Mazzarri è uno degli allenatori più importanti, amati, vincenti, ricordati della storia della Reggina. Tre anni di fila in Serie A, l’ultimo coinciso con quella splendida salvezza con 15 – poi 11 – punti di penalizzazione. Il giorno dopo il 107° compleanno del club amaranto, l’allenatore toscano ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi tramite i canali ufficiali. Ecco il contenuto del breve contenuto audio trasmesso durante “Tutti Figli di Gallo“.

“E’ un grande piacere salutare tutti i tifosi amaranto. Sono onorato di far parte della storia di questa società, anche perché la Reggina resta splendidamente nei miei ricordi per la magnifica esperienza che abbiamo vissuto insieme. Colgo anche l’occasione per fare i migliori auguri a tutto il pianeta Reggina. Spero che possiate al più presto tornare ai fasti che la società, la città e i tifosi con il loro calore meritano ampiamente”.