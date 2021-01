Reggina, Leon nostalgico. Pubblica un VIDEO ed elogia Reggio Calabria: “Pelle d’oca, uno dei giorni più belli della mia vita”

7 Gennaio 2021 10:52

La nostalgia dell’ex attaccante della Reggina Julio Cesar de Leon, che pubblica un video ed elogia la città dello Stretto

Julio Cesar de Leon. Per tutti, Leon. 3 anni alla Reggina nella prima parentesi tra A e B, poi quel girone d’andata grandioso nella stagione del -11. Calciatore talentuoso che ancora a Reggio Calabria ricordano. Ricambia, l’honduregno. Lui, la città dello Stretto, non l’ha mai dimenticata, come aveva affermato mesi fa in un’intervista a StrettoWeb.

Lo ribadisce in maniera nostalgica, pubblicando un VIDEO sul suo profilo ufficiale Facebook risalente a Reggina-Vicenza del 19 maggio 2002, terz’ultima partita della stagione che ha sancito il ritorno in Serie A degli amaranto. Secco 2-0 ai veneti con le reti di Savoldi e – appunto – Leon, con la sua specialità: la punizione. La sconfitta una settimana dopo a Terni decreterà poi la promozione matematica: “Mamma mia – scrive Leon sul suo profilo accompagnando il video – mi fa venire la pelle d’oca ancora mentre riguardo questo video!!! Uno dei giorni più beli della mia vita!! Grazie ragazzi grazie Reggio Calabria grazie”.