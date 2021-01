Reggina-Lecce, la probabile formazione amaranto: diversi dubbi per Baroni, Nicolas scalpita

15 Gennaio 2021 22:12

Reggina-Lecce, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte, e i tanti dubbi, del tecnico Marco Baroni per il match del Granillo

La Reggina torna al Granillo, ma l’avversario non è dei più semplici: il retrocesso Lecce di Eugenio Corini. Diversi ritorni, qualche volto nuovo, due settimane dall’ultima gara, la sosta, il recupero di un po’ di energie. Proprio per questo motivo, tanti sono i dubbi di mister Baroni in riferimento a schieramento e formazione. Perché adesso le alternative sono tante e importanti, seppur non al meglio, e perché ci sono due grossi punti interrogativi che necessitano di risposta: il portiere e il centrocampista che sostituirà Crisetig. Sul primo la curiosità è legata alla possibile, immediata, presenza di Nicolas, arrivato ieri. Il tecnico amaranto in conferenza non si è sbilanciato, ma l’impressione è che il brasiliano possa essere della partita. Il sostituto naturale del secondo, invece, è De Rose, che dovrebbe affiancare Bianchi. E Faty? Lui, in teoria, sarebbe la terza scelta, ma le parole di Baroni di questa mattina hanno spiazzato un po’ tutti. Si pensava che decidesse di non rischiare nessuno tra l’ex Roma, Menez e Charpentier dall’inizio, eppure ha affermato di star facendo valutazioni su almeno uno dei tre.

Difficile al momento, tuttavia, pensare che i tre – considerando una condizione fisica non ottimale e quindi un rischio ricadute – possano scendere in campo dal primo minuto. Potrebbe anche essere pretattica, quella di Baroni, ma è facile pensare che – se non sarà Faty – uno tra Menez e Charpentier potrebbe fungere da riferimento offensivo con l’arretramento conseguente di Rivas e Folorunsho, quest’ultimo in luogo di De Rose. Troppi interrogativi, tanti dubbi, nostri ma anche di Baroni stesso probabilmente, che attenderà fino all’ultimo per scioglierli completamente. Per il resto, non dovrebbe cambiare niente, con la conferma dei quattro a in difesa, di Bianchi, Folorunsho, Liotti, Situm e Rivas. Di seguito la grafica con la probabile formazione.