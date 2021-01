Reggina-Lecce, il doppio ex Cacia: “Salentini più forti e completi, rifarei le scelte che ho fatto”

12 Gennaio 2021 12:46

Reggina-Lecce: le parole del doppio ex Daniele Cacia, più di dieci anni fa attaccante prima dei salentini e poi degli amaranto

Veterano della Serie B, ma le esperienze con Lecce e Reggina – prossime avversarie sabato al Granillo – non sono state tra le migliori per Daniele Cacia. Nel 2008-2009 in Salento, l’anno dopo sullo Stretto tra i protagonisti della corazzata costruita da Foti nella stagione poi rivelatasi fallimentare.

Ma l’attaccante classe ’83, adesso svincolato, non rimpiange le scelte fatte, come spiega in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno: “Il team giallorosso è retrocesso dalla A alla B e, per di più, io ho saltato parte dell’annata, a causa della rottura del perone. In maglia amaranto, invece, una formazione costruita per ammazzare il torneo cadetto ha centrato la permanenza solo in extremis. Ma si tratta di due grandi piazze e rifarei le scelte che ho fatto“.

La discussione si è spostata anche sull’attuale valore delle due squadre, che si sono ritrovate quest’anno insieme in B ma che nella scorsa stagione era distanti ben due categorie: “Il Lecce ha maggiore qualità della Reggina, che pure è una buona squadra. La rosa del club salentino è di altissimo livello per la B, allestita con il chiaro obiettivo di puntare al ritorno immediato in A. Il trascinatore è il capitano Mancosu. Entrambi i team dispongono di elementi di spessore, ma il Lecce è di gran lunga più completo. Mi aspetto quindi che a dettare i ritmi del confronto siano prevalentemente i giallorossi diretti da Corini che, tra l’altro, attuano un gioco spiccatamente offensivo. Le due formazioni hanno messo probabilmente da parte un bottino inferiore a quello che sarebbe stato lecito attendersi, ma mancano due turni alla conclusione del girone di andata e ci sono ancora 21 match da disputare. In serie B simili distacchi sono ampiamente colmabili e solo ad aprile ci sarà una certa chiarezza sulle gerarchie”.