Reggina-Lecce 0-0 LIVE: alti i ritmi di inizio gara

16 Gennaio 2021 16:30

Serie B, diretta Reggina-Lecce: match valido per la 18ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato live, tabellino, cronaca testuale con aggiornamenti in tempo reale

Match interessante allo stadio Oreste Granillo, in riva allo Stretto si gioca Reggina-Lecce. Un classico per la Serie B, tra due squadre molto rappresentative e storiche del calcio meridionale. Gli amaranto cercano il riscatto dopo la sconfitta di Ascoli, dove nonostante la buona prestazione non sono arrivati punti. Ancora qualche problema di formazione per il tecnico Baroni, che comunque sta recuperando pian piano diversi uomini dall’infermeria. Obiettivo fare punti anche per i pugliesi di mister Corini, in piena zona play off e decisi a rimanerci per non creare distacco dalle squadre di vertice. Segui in diretta Reggina-Lecce su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

26′ Buona iniziativa di Di Chiara, parata centrale di Gabriel.

20′ Proteste plateali degli amaranto per un presunto colpo di mano in area, ma dai replay si capisce che non è assolutamente rigore perché Dermaku ha colpito la sfera con la parte bassa della coscia.

18′ Prova a pungere la Reggina con cross provenienti dalle due fasce, manca il guizzo giusto.

17′ Prima occasione vera sui piedi di Stepinski, palla alta sopra la traversa.

15′ Si riprende a giocare, entrambi i calciatori tornano in campo.

12′ Botta testa contro testa fra Charpentier e Zuta, è necessario l’intervento dei medici.

11′ Tachtsidis prova il sinistro ma finisce a qualche metro dalla porta.

8′ Azione dalla destra per il Lecce, attento Nicolas ad intercettare l’assist.

2′ Tiro da fuori area di Folorunsho deviato in angolo. E’ il primo per la Reggina.

1′ L’arbitro Volpi dà il fischio d’inizio, la gara è iniziata! Gli ospiti, in completo totalmente bianco, muovono il primo pallone.

Diretta Reggina-Lecce: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Lecce, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie BKT. L’allenatore Marco Baroni ha scelto un assetto di gioco molto offensivo con l’inserimento dal 1′ per Charpentier, al suo esordio in campionato. Subito in campo anche Nicolas, appena giunto nella sessione di calciomercato invernale. Qualche cambio a centrocampo dove i calabresi dovranno fare a meno dell’infortunato Crisetig. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti; Charpentier. A disposizione: Farroni, Guarna, Plizzari, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis, Ménez. Allenatore: Baroni.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Bjorkengen; Mancosu; Coda, Stepinski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Monterisi, Listkowski, Gallo, Dubickas, Calderoni, Maselli, Majer. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo (Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.