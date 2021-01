Reggina-Lecce, Corini: “abbiamo sofferto il minimo indispensabile”. E sul rigore di Menez…

16 Gennaio 2021 18:54

L’allenatore Eugenio Corini si è espresso al termine di Reggina-Lecce, gara terminata col risultato di 0-1 per i suoi uomini

Vittoria importantissima del Lecce di Eugenio Corini, uscito vittorioso dal terreno di gioco della Reggina al termine di una partita giocata per quasi un tempo in inferiorità numerica. L’allenatore dei pugliesi in conferenza stampa ha analizzato la sfida e gli episodi arbitrali: “La Reggina ha qualità e intensità, la sensazione era quella che stavamo conducendo bene la partita dopo la parata di Gabriel su rigore. Dopo l’espulsione ovviamente è salita la pressione degli avversari, ma mi è piaciuto lo spirito. Abbiamo sofferto il minimo indispensabile. Sono contento perché questa squadra non era mai riuscita a vincere queste partite così, ma in maniera sporca ci siamo riusciti, è molto importante. Siamo in fiducia, sappiamo di aver già lasciato qualcosa per strada. Contro l’Empoli cercheremo di fare punti per acquisire una mentalità vincente. Rigore sbagliato da Menez? E’ stata una grande parata di Gabriel, il pareggio poteva dare coraggio alla Reggina. Anche se il penalty non c’era, Lucioni non tocca di mano il pallone, un episodio che poteva condizionare la partita. Anche l’espulsione di Coda è eccessiva. Lo spogliatoio è felice perché il successo è arrivato lottando in ogni centimetro di campo, attraverso queste partite si può costruire un’entità ed è un passaggio di crescita importante”.