Reggina-Lecce, Corini perde un pezzo: si ferma Majer in allenamento

13 Gennaio 2021 17:25

Reggina, la situazione in casa del prossimo avversario: il mister del Lecce Corini perde Majer

Seduta pomeridiana per il Lecce, prossimo avversario della Reggina, all’Acaya Golf Resort & SPA. Come informa il sito ufficiale del club giallorosso “hanno proseguito nel lavoro personalizzato Felici, Paganini, Rodriguez e Calderoni, mentre Falco e Adjapong hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo”. Mister Corini perde però un pezzo: Majer ha infatti interrotto anzitempo l’allenamento a causa di un problema al ginocchio sinistro. Domani mattina allenamento al Via del Mare con successivo trasferimento in Calabria.