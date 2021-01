Reggina-Lecce, i convocati di Baroni: out in cinque

15 Gennaio 2021 16:01

Reggina-Lecce, il tecnico amaranto Marco Baroni ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani al Granillo

Seconda gara del 2021 per la Reggina, che torna in campo dopo la sosta. Avversario ostico domani al Granillo: arriva il Lecce, retrocesso dalla Serie A, in una classica del Sud (clicca QUI per guardare la partita). Gli uomini di Corini, che devono fare a meno di qualche pedina importante, hanno subito una flessione nell’ultimo periodo – per quanto riguarda prestazioni e risultati – al netto di una grande partenza.

Baroni ha appena diramato la lista dei convocati. Ci sono i vari Menez, Faty, Charpentier e Denis, mentre è assente Crisetig, che per la prossima a Frosinone dovrebbe essere disponibile. Sempre out Rossi, Marcucci e Gasparetto, a cui si è aggiunto Vasic, con le valige pronte. Disco verde per i nuovi acquisti Nicolas e Micovschi. Di seguito l’elenco completo, come comunicato dal sito ufficiale.

Portieri: Farroni, Guarna, Nìcolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Faty, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Charpentier, Denis, Ménez.

Indisponibili: Crisetig, Gasparetto, Marcucci, Rossi, Vasic.