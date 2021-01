Reggina-Lecce, Baroni: “giocare bene non basta, manca determinazione di fronte al portiere”

16 Gennaio 2021 18:27

Reggina-Lecce, le parole del tecnico amaranto Marco Baroni al termine del match del Granillo contro i giallorossi di Corini

E’ terminato poco fa il match del Granillo tra Reggina e Lecce. La squadra di mister Marco Baroni, nonostante un’ottima prestazione, non è riuscita a portare punti a casa. Il tecnico amaranto ha tenuto come di consueto la conferenza stampa post gara direttamente dalla sala dell’impianto di Via Galileo Galilei, con i giornalisti collegati tramite piattaforma telematica. Queste le parole dell’allenatore: “Il Lecce è una squadra importante, con giocatori come Folorunsho e Bianchi spesso tendevamo a perdere equilibrio nell’attaccare. Ricordo poche parate di Nicolas, ma bisogna segnare. In un’azione fortuita hanno trovato il gol. Nel finale abbiamo cercato con raziocino ed equilibrio ad attaccare senza concedere mai una ripartenza, riuscendo a creare diverse occasioni da gol che per poca cattiveria sotto porta sono state vanificate. Non era facile trovare spazi centrali contro una squadra chiusa per l’espulsione. Stiamo lavorando per cercare di attaccare l’area con più uomini possibili. Nel primo tempo ci siamo trovati due volte di fronte al portiere, il gol dobbiamo imparare a trovarlo. Rivas ad esempio deve imparare ad avere lucidità e serenità nel tirare in porta. La prestazione c’è stata contro un avversario di livello e allestito per la Serie A, ma giocare bene non è sufficiente. Non ho potuto dire ai ragazzi bravi, perché non si può dire dopo una sconfitta, la strada però intrapresa è quella giusta. Rivas e Charpentier? Nota dolente questa, sono due ragazzi che apprezzo molto che hanno gamba e attaccano la profondità. L’honduregno si porta spesso dietro un problema, di Charpentier mi dispiace perché era la prima partita dopo tredici mesi e stava facendo bene. Sarebbe stato meglio un utilizzo part-time, ma in questo momento non possiamo permettercelo”.