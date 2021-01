Reggina, Lakicevic ama già Reggio Calabria e il suo mare: il calciatore esalta lo Stretto sui social

21 Gennaio 2021 16:14

Il nuovo calciatore della Reggina, il terzino serbo Ivan Lakicevic, esalta Reggio Calabria e il suo mare: postato un bel video sui social

A Belgrado il mare non esiste. Per conoscerne l’esistenza, ed osservarla dal vivo in tutta la sua bellezza, Ivan Lakicevic è dovuto sbarcare in Italia. Genova, Venezia, Genova. Tutto il mare di questo mondo. Evidentemente – viene da pensare – gli piacciono le mete di mare. La sua terza squadra italiana, infatti, è la Reggina. Prima cosa da fare? Andare al mare, appunto. Il nuovo terzino destro amaranto è arrivato Reggio Calabria solo da qualche giorno, eppure non ci ha messo molto ad apprezzare la città e le sue meraviglie. In una Instagram Story nel suo profilo ufficiale, infatti, il calciatore serbo ha postato un bellissimo e romantico video del nostro mare in pieno giorno, con lo Stretto all’orizzonte e “La Solitudine” di Laura Pausini in sottofondo musicale. Non viene difficile da pensare che l’Italia, e Reggio più nello specifico, gli piacciano tanto, come affermato anche ieri durante la conferenza stampa di presentazione.