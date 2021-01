Reggina, ci risiamo: alcuni “tifosi” la fanno “fuori dal vaso”. Dopo Plizzari, anche la giornalista Giorgia Rieto minacciata e insultata

19 Gennaio 2021 21:55

Il volto femminile della Tv amaranto ha rivolto dei saluti ai tifosi del Messina in un noto portale online giallorosso: da qui la reazione ingiustificata di alcuni sostenitori della Reggina

Non è questa la rivalità, non sono questi atteggiamenti che hanno a che fare con il calcio. Ci sentiamo assolutamente di stigmatizzare quanto avvenuto da poco minuti: la giornalista Giorgia Rieto è stata insultata e minacciata di morte per aver rivolto un messaggio di auguri di buon anno ai tifosi del Messina attraverso un noto portale sportivo giallorosso. “Sono stata aggiornata, passaggio dopo passaggio, di alcuni attacchi alla mia immagine ed alla mia professione. Un un video di saluti fatto alla redazione di Messina nel pallone, come augurio di anno nuovo. In queste ore ho ricevuto, nel privato e su un gruppo WhatsApp minacce e messaggi di MORTE da pseudotifosi. Ciò mi sembra davvero FOLLIA. Sono nauseata. La mia città non è questa”, è quanto scrive sui social uno dei volti rosa della tv ufficiale della Reggina. La redazione di StrettoWeb stigmatizza assolutamente questo atteggiamento, come fatto qualche settimana fa con l’episodio accaduto al portiere Plizzari, perché non consono al valore sportivo e all’atteggiamento etico che da sempre i colori amaranto insegnano. Valori della fratellanza e del rispetto, anche dell’avversario. La regginità di Giorgia Rieto e la sua professionalità da giornalista non possono essere messi in discussione.