La Reggina smentisce ogni illazione: “nessuno sfratto, alcuna pendenza con la curatela”. E la società annuncia querele

10 Gennaio 2021 14:11

Nelle giornata di oggi alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia di alcune pendenze economiche della Reggina nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, la Reggina smentisce categoricamente il contenuto degli articoli”, è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso sul sito ufficiale della società amaranto. Nella mattinata di oggi infatti sui social e su diversi portali d’informazione sono iniziate a circolare notizie di un debito economico della Reggina nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di alcune indagini della procura sportiva nel trattamento nei casi di positività al Covid registrati nella compagine Primavera.

“La Reggina specifica che al ciclo di tamponi effettuato due giorni fa nel rispetto del protocollo anti-covid, nessun allenatore del settore giovanile è risultato positivo – si legge ancora – . In merito all’ex sede in via Osanna, la Reggina chiarisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di sfratto; relativamente all’affidamento del Centro Sportivo Sant’Agata, invece, nessuna lettera di revoca è stata ricevuta dal club. La società del presidente Luca Gallo precisa infine che non esistono pendenze economiche nei confronti della curatela fallimentare”.

“Contemporaneamente a queste doverose precisazioni che ledono l’immagine della Reggina, la società comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare nelle sedi opportune la propria onorabilità”, conclude il comunicato.