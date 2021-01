Reggina: l’eroe del San Filippo va a giocare da Beppe Mascara, che sfida oggi Ciccio Cozza in una partita da amarcord

6 Gennaio 2021 12:13

Reggina, intrecci storici e nostalgici oggi: nel girone I di Serie D il Troina di Beppe Mascara sfida il San Luca di Ciccio Cozza. Il club siciliano, tra l’altro, ha da poco ufficializzato Pietro Balistreri, l’eroe del San Filippo

A Reggio Calabria ha giocato solo un anno e ha segnato solo un gol, nell’ultima gara di una stagione rocambolesca e l’ultima in assoluto della gestione Foti. Con quel colpo di testa, però, Pietro Balistreri è rimasto nei cuori dei tifosi della Reggina, ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia amaranto. E’ l’eroe del San Filippo, ha messo a segno nel finale la rete che ha certificato la salvezza in C dell’allora squadra di Tedesco nel playout in casa dei rivali storici del Messina.

Balistreri, nelle scorse ore, ha firmato ufficialmente per il Troina, club siciliano del girone I di Serie D allenato dall’ex fantasista del Catania Beppe Mascara. Proprio oggi, tra poco, il Troina di Mascara affronta in campionato il San Luca di Ciccio Cozza, una partita dai forti amaracord per ciò che i due adesso in panchina erano in grado di fare in campo, considerati tra i trequartisti di provincia più talentuosi passati dalla Serie A.